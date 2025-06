Calciomercato Milan, Musah primo obiettivo del West Ham: pronta l’offerta

Yunus Musah, nonostante la fase di stallo con il Napoli, potrebbe comunque lasciare il Milan direzione West Ham. La trattativa con i partenopei sembrava ad un passo dalla chiusura, anche perché lo statunitense era una richiesta specifica di Antonio Conte in vista della prossima stagione. Da qualche giorno a questa parte, però, sembra essersi arenata, come vi abbiamo rivelato qualche giorno fa (qua quanto ci risulta). E il motivo è molto semplice. Gli azzurri non avrebbero intenzione di alzare troppo l'offerta e i rossoneri allo stesso tempo non vorrebbero abbassare la propria richiesta.