Calciomercato – Milan, Napoli e due di Premier League su Doku

Uno dei reparti in cui il Milan ha maggiore necessità di intervenire, come noto, è l'esterno destro d'attacco. Junior Messias sembra essere destinato a lasciare il Diavolo, mentre Alexis Saelemaekers non avrebbe convinto particolarmente nell'ultima stagione. E le prima scelte sarebbero Samuel Chukwueze e Arnaut Danjuma.