Calciomercato Milan – Chi è Alex Jimenez: ruolo, dati e skills (Video)

Il classe 2005 è un ottimo prospetto per il futuro e potrebbe risultare una scelta utile sul lungo termine. L'indiscrezione di tale acquisto, giunta dalla gazzetta dello sport, dimostra il buono stato di salute della società che ha così dimostrato di non aver accantonato il progetto che avrebbe posto i giovani al centro del focus rossonero.

Sembra infatti che il giocatore in arrivo dalla Castiglia dovrà prima unirsi alla primavera della squadra guidata da Ignazio Abate per poi avere la possibilità di farsi spazio tra "i grandi" e ottenere maggior visibilità.

A poco più di un mese dalla ripresa delle ostilità in Serie A il Milan ha messo quindi a segno un altro importante colpo di mercato. Seppur si tratti di un prestito con diritto di riscatto, potrebbe risultare un'operazione molto assennata e produttiva.

Chi è Alex Jimenez?

Attualmente nelle sue esperienze nei blancos, nel Real Madrid Castiglia e nella nazionale Under 19 ha giocato 13 volte collezionando anche due assist. Il terzino destro, dotato di tanta corsa e ottima tecnica di base, si presenta come un giocatore moderno, duttile e rapido. Una soluzione che potrebbe contribuire ad allungare la rosa dei rossoneri che ha bisogno di ulteriori innesti per tenere il passo con gli altri top club europei.