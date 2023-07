Calciomercato Milan – Ecco Reijnders: ieri primo giorno in rossonero

Per il 'CorSport', si tratta di un contratto quadriennale , con scadenza dunque fissata al 30 giugno 2027 , con un ingaggio da 1,7 milioni di euro netti a stagione. Il primo, vero, contatto con il mondo Milan, Reijnders dovrebbe averlo domani pomeriggio, alle ore 17:00 , quando, a Milanello , i rossoneri affronteranno il Lumezzane nella prima amichevole della stagione 2023-2024 .

Domani spezzone di gara contro il Lumezzane. Poi gli States

È previsto uno spezzone di gara per il nuovo numero 14 rossonero. Sicuramente, il giocatore partirà venerdì 21 luglio, insieme ai suoi nuovi compagni, per il Soccer Champions Tour 2023, che vedrà il Milan impegnato, negli Stati Uniti d'America, per tre amichevoli di prestigio contro Real Madrid, Juventus e Barcellona.