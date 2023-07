Calciomercato: il Milan vuole confermare Pobega | PM News

Salvo clamorosi colpi di scena, il futuro di Tommaso Pobega sarà ancora a tinte rossonere. Da quello che ci risulta, infatti, il Milan non sembra intenzionato a lasciar partire il centrocampista, richiestissimo dal Torino e dal suo ex allenatore Ivan Juric. La scelta di confermare Pobega ha diverse motivazioni: intanto il club è convinto che con un cambio di modulo e un centrocampo a tre, il giocatore possa mostrare ulteriori progressi e fare enormi passi in avanti. E poi perchè dopo aver perso Tonali, il Milan ha la necessità di mantenere in rosa italiani, possibilmente (come in questo caso) cresciuti nel vivaio rossonero.