Calciomercato Milan, Musah verso la cessione? La rivelazione

Calciomercato Milan , intorno ai rossoneri circolano molte voci sul possibile futuro. Si parla di un Paratici in pole per diventare il nuovo direttore sportivo e si parla anche di un apprezzamento sempre più alto per Cesc Fabregas nel caso in cui il Diavolo dovesse cambiare allenatore al termine di questa stagione. Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha svelato quello che potrebbe essere il futuro di Yunus Musah , centrocampista rossonero. Ecco le sue parole su X.

"Yunus Musah potrebbe lasciare il Milan nella sessione estiva di calciomercato". In questa stagione, Musah ha giocato 24 partite con due assist in Serie A ed è stato uno dei titolari fissi della gestione Sergio Conceicao. Come detto, il Milan potrebbe cambiare molto in estate, non è da escludere una possibile cessione dello statunitense se dovesse arrivare un'offerta importante per il suo cartellino.