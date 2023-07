Calciomercato Milan – Distanza colmabile con il Valencia per Musah

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto tramite il proprio profilo 'Twitter', il Milan aveva chiuso con il Valencia per 17 milioni di euro. Poi, però, si sarebbe inserito il proprietario Peter Lim che avrebbe bloccato la trattativa chiedendo almeno 25 milioni. Una distanza ritenuta colmabile, anche perché il club rossonero sarebbe intenzionato a fare una seconda proposta per provare a portare in Italia Yunus Musah. LEGGI ANCHE: Milan, la maglia di Pulisic già sold out: che affare per Cardinale >>>