Calciomercato Milan – Arriva Musah: ecco il giorno di visita e firma

Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo Twitter, Musah sbarcherà a Milano nella serata di domani giovedì 3 agosto. Per quanto riguarda le visite mediche e la firma si dovrà attendere un giorno in più, con il centrocampista classe 2002 che si legherà ufficialmente al Milan solo nella giornata di venerdi 4 agosto.