Calciomercato Milan – Stretta per Musah: manca l’accordo con il Valencia

Il Milan, ha spiegato il quotidiano romano, vorrebbe acquistare il cartellino di Musah, a titolo definitivo, per 20 milioni di euro e ha già informato il Valencia che, a breve, riceverà la proposta. I 'Murciélagos', però, puntano ad incassare almeno 25 milioni di euro dalla partenza del loro numero 4, dovendo effettuare almeno una cessione importante in questa sessione di calciomercato.

Il Diavolo vorrebbe spendere 20 milioni di euro per il mediano

Musah è convinto di poter cogliere l’occasione Milan, un treno che non vorrebbe perdere. Sul giocatore, più defilata, c'è anche l'Inter. Per il ragazzo, che già parla la nostra lingua, sarebbe un ritorno in Italia dopo aver vissuto per dieci anni a Castelfranco Veneto. Mercato Milan, affare con la Juve? Le ultime >>>