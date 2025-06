Calciomercato Milan, Musah al Napoli: operazione ai dettagli

Yunus Musah è a un passo dal trasferirsi dal Milan al Napoli in questa sessione estiva di calciomercato: voluto da Antonio Conte in azzurro

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è ai dettagli il trasferimento di Yunus Musah dal Milan al Napoli in questo calciomercato estivo. Il centrocampista statunitense, classe 2002, sta per lasciare i rossoneri per arricchire la mediana degli azzurri, Campioni d'Italia in carica, nella quale serviranno gambe, corsa e muscoli.