Sta per sfumare il trasferimento di Yunus Musah dal Milan al Napoli in questa sessione di calciomercato: torna in gioco il West Ham?

Daniele Triolo Redattore 19 giugno 2025 (modifica il 19 giugno 2025 | 09:53)

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola è molto in salita il trasferimento di Yunus Musah dal Milan al Napoli in questa sessione estiva di calciomercato.