Calciomercato Milan, Musah a un passo dal Napoli: cifre e dettagli

Si sta per concretizzare il trasferimento di Yunus Musah dal Milan al Napoli in questo calciomercato estivo: piace molto ad Antonio Conte

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sulla trattativa di calciomercato che, con tutta probabilità, vedrà Yunus Musah trasferirsi dal Milan al Napoli . Su di lui, ha rivelato la 'rosea', il club campano lavorava da mesi. Il direttore sportivo Giovanni Manna e l'allenatore Antonio Conte , infatti, stravedono per la duttilità tattica e per la forza fisica dello statunitense.

Calciomercato Milan, quasi chiusa la cessione di Musah al Napoli

Entrambi lo ritengono il giocatore ideale per allungare le rotazioni in mediana. Così, in poche ore, il Napoli ha trovato l'intesa sia con il Milan sia con il mediano, entusiasta di indossare la maglia azzurra dei Campioni d'Italia in carica. Il quotidiano sportivo nazionale ha rivelato come i negoziati per Musah abbiano subito un'accelerata clamorosa nel primo pomeriggio di ieri, portando ad un accordo di massima tra le parti.