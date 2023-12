Calciomercato Milan – Dalla Germania: “Diavolo interessato a Müller”

Al termine della scorsa stagione il Milan, come noto, ha salutato Zlatan Ibrahimovic, che ha posto fine alla sua carriera da calciatore. La cerimonia organizzata per lo svedese è stata commovente tanto per lui quanto per tutti i tifosi presenti allo stadio 'San Siro' o che l'hanno vista da casa. L'ex attaccante potrebbe presto tornare con un ruolo in dirigenza, come ormai sembra sempre più probabile, ma la sua assenza in spogliatoio potrebbe farsi sentire.