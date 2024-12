Calciomercato Milan – Mosquera il post Tomori? Altre due alternative

Fikayo Tomori potrebbe essere il giocatore a lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato. L'inglese ha un contratto da 3,5 milioni netti a stagione e al momento è la terza opzione dietro Gabbia e Thiaw. In Italia ci sarebbe il forte interesse di Napoli e Juventus, ma occhio anche a club inglesi come Newcastle e West Ham. Tomori potrebbe lasciare il Milan per circa 25 milioni di euro. Un nome per sostituirlo potrebbe essere quello di Mosquera, classe 2004 del Valencia, ma non solo. Ci sarebbero altri due profili che potrebbero prendere il posto di Tomori in rossonero.