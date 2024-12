Calciomercato Milan - Difesa, obiettivo Mosquera — L'ostacolo, più che altro, è convincere il club proprietario del giocatore individuato a cedere a stagione in corso. Per la 'rosea', l'obiettivo principale di calciomercato del Milan, in caso di cessione di Tomori, risponde al nome di Cristhian Mosquera, classe 2004, centrale spagnolo di origini colombiane che milita nella fila del Valencia.

I 'Murciélagos', attualmente ultimi in classifica nella Liga, non vorrebbero privarsi del loro talento in una stagione che li vede impegnati nella lotta per la salvezza. Il club, però, ha bisogno di fare cassa perché vive una situazione economica tutt'altro che florida. Potrebbe, dunque, considerare la cessione di Mosquera al Milan nel calciomercato invernale anche per un altro motivo.

Costa 25 milioni, ha uno stipendio basso — Il giocatore ha il contatto in scadenza il 30 giugno 2026 e, assistito da Sergio Barila (che aveva portato Carlos Bacca al Milan nell'estate 2015), non sta prendendo in considerazione l'idea del rinnovo. Piace a tanti club (su tutti, l'Atlético Madrid) e non resterà pertanto a lungo a Valencia. Il Milan vorrebbe muoversi d'anticipo.

Il prezzo? 25 milioni di euro, in linea con i parametri rossoneri, anche in virtù del fatto che il suo stipendio è tutt'altro che elevato. Per 'La Gazzetta dello Sport', insomma, c'è spazio per trattare. Anche alla luce dei buoni rapporti tra le due società, che nell’estate del 2023 hanno concluso l’operazione Yunus Musah, sbarcato al Milan proprio dal Valencia. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Tomori-Juventus: ecco lo scambio? Il Diavolo apprezza ... >>>