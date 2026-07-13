Il calciomercato in uscita del Milan entra ufficialmente nel vivo, e si è acceso l'asse che porta in Premier League. Al centro dei riflettori, infatti, c'è Pervis Estupinan, finito nel mirino dell'Aston Villa. A fare il punto sulla trattativa è stato il noto esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto direttamente sul canale YouTube di Fabrizio Romano per fare chiarezza sui movimenti tra due club.

Milan, Estupinan verso la Premier? Le ultime di Moretto

"Tra Aston Villa e Milan ci sono stati i primi contatti quindi è partita ufficialmente la trattativa per Pervis Estupinian. "

I negoziati sono ufficialmente partiti. Come confermato da Moretto, i club hanno avviato i dialoghi per capire i margini e la fattibilità dell'operazione:

Il nodo principale, come spesso accade, è legato alla valutazione del cartellino: il Milan ha fissato il prezzo ma gli inglesi sperano di limare qualcosa verso il basso.

La valutazione del Milan si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

I club inglese punta a chiudere l'accordo cifre leggermente inferiori.

Se la trattativa ha buone possibilità di decollare, molto si deve alla volontà di Unai Emery, che ha indicato il laterale del Milan come rinforzo ideale, forte di un passato comune di successo. La stima del tecnico spagnolo infatti potrebbe rivelarsi la chiave di volta per spingere l'Aston Villa a sborsare i 20 milioni richiesti dal Milan.

"Il Milan ne fa una valutazione intorno ai 20 milioni, l'Aston Villa vuole pagarlo qualcosa meno. Estupinian sarebbe un colpo che soddisfacerebbe molto Unai Emery perché lo ha già allenato al Villareal, quindi occhio a questa pista che si può scaldare"