"Il Milan sente di avere in pugno Luka Modric. Nelle ultimissime ore il club rossonero ha accelerato in modo concreto raggiungendo una base di accordo con il centrocampista. Intesa verbale da ratificare prossimamente, rispettando anche le tempistiche del ragazzo. Contratto annuale con opzione a 3,5m€ più bonus per superare quota 4 netti".