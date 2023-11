Calciomercato Milan – Moncada sfida tre big per il gioiello israeliano

Milan, Moncada punta l'israeliano Oscar Gloukh

Non è detto, però, che non ci possa essere un innesto anche in altre zone. E, per quanto riguarda il centrocampo, si è spesso parlato di Assan Ouédraogo, classe 2006 dello Schalke 04. Secondo quanto riferito da 'TMW', inoltre, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, dirigenti del Milan, avrebbero messo nel mirino Oscar Gloukh, mediano offensivo del Salisburgo. Ci sarà però da superare la concorrenza agguerrita di Inter, Juventus e Roma.