Calciomercato Milan, Modric si avvicina: Tare in Croazia per la firma

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come potrebbe essere Luka Modric, classe 1985, il primo, grande colpo di calciomercato del Milan per quest'estate. Il club di Via Aldo Rossi vuole l'esperto centrocampista croato, svincolatosi dal Real Madrid dopo 13 stagioni e spera di chiudere l'operazione molto presto. Se possibile tra oggi e domani, altrimenti poco più avanti.