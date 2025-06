Calciomercato Milan, Modric ha già detto sì: ecco i dettagli del contratto

Secondo quanto riferito Luka Modric avrebbe già detto sì ad un trasferimento al Milan. I rossoneri avrebbero proposto al centrocampista croato un contratto di un anno, anche data l'età del giocatore. Non sono note, invece, le cifre dell'ingaggio proposte all'ormai ex Real Madrid. Quanto alla situazione interna, come già riportato ieri, Igli Tare avrebbe già discusso all'interno della società la propria volontà di rinforzare la rosa con questo innesto a parametro zero. I prossimi giorni, in tal senso, potrebbero davvero essere fondamentali.