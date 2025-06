Calciomercato Milan, Modric fa cancellare le visite mediche: il motivo

Il Milan aveva previsto di fare tutto ieri, in Croazia, ma, rispettando il volere di Modric, ha posticipato quindi tutto l'iter burocratico per il suo tesseramento a dopo il Mondiale per Club negli Stati Uniti d'America. Competizione che Modric giocherà, seppur in regime di svincolo, con il Real Madrid come da accordi pregressi.

Il Diavolo non l'avrebbe annunciato durante il Mondiale per Club — Terminato quest'impegno, Modric - ormi svincolato - si sottoporrà alle visite mediche con il Milan e firmerà il suo contratto annuale (scadenza 30 giugno 2026) con opzione sulla seconda stagione, per uno stipendio di 4 milioni di euro bonus inclusi. Il Milan, che vanta ottimi rapporti con il Real Madrid del Presidente Florentino Pérez, non avrebbe comunque annunciato il suo arrivo durante il Mondiale per Club.

Dopo, però, Modric sarà tutto per il Milan e per Massimiliano Allegri. Con un impegno a settimana può garantire un alto chilometraggio, anche se non sarà disponibile con il gruppo dal primo raduno ma solo più avanti. Dipende da quanto andrà avanti il Real Madrid nel Mondiale per Club e, successivamente, da quando finiranno le vacanze del croato.