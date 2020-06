Calciomercato Milan – Milik attratto dai rossoneri: ecco l’offerta al Napoli

CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano La Repubblica, in edicola questa mattina, fornisce alcune novità sul futuro di Arkadiusz Milik. Il polacco avrebbe deciso di lasciare Napoli, così come ribadito nell’incontro avvenuto a Castel Volturno con il direttore sportivo Giuntoli e Rino Gattuso. Il contratto, in scadenza nel 2021, non verrà dunque rinnovato, con il centravanti che verrà messo sul mercato.

Su Milik ci sono diversi club interessati, ma il Milan nelle ultime ore avrebbe fatto dei notevoli passi avanti. Gazidis sarebbe pronto ad offrire in cambio Franck Kessie, uno dei pupilli di Gattuso sulla panchina rossonera. In più ci sarebbe un conguaglio economico per arrivare alla richiesta di 40 milioni voluta dal presidente De Laurentiis. Milik sarebbe affascinato dall’idea di vestire la maglia del Milan e questo di fatto può permettere ai rossoneri di giocarsi il tutto per tutto facendo leva sulla volontà del giocatore.

In ogni caso su Milik c’è anche il Tottenham, che potrebbe offrire in cambio Lucas Moura, così come l’Atletico Madrid e la stessa Juventus, che pensa al sostituto di Higuain. I bianconeri avrebbero messo sul piatto Romero, ma il Napoli vorrebbe in cambio Federico Bernardeschi. Vedremo cosa succederà, ma il Milan ci proverà fino alla fine. INTANTO, ECCO QUANDO RIENTRERANNO IBRAHIMOVIC E KJAER, CONTINUA A LEGGERE >>>