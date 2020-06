Milan, ecco quando rientreranno Ibrahimovic e Kjaer

MILAN NEWS – Sport Mediaset ha fornito aggiornamenti importanti su Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer, i due giocatori infortunati in casa rossonera. Stando alle ultime indiscrezioni, Ibra dovrebbe tornare a disposizione di Stefano Pioli per la partita contro la Spal, in programma mercoledì’ prossimo.

Per quanto riguarda invece Simon Kjaer, il danese potrebbe addirittura essere convocato per la partita di domenica contro la Roma. Nell’allenamento di oggi a Milanello il difensore testerà le condizioni del suo ginocchio, ma c’è ottimismo in casa rossonera sul suo recupero. INTANTO NOVITA SUL FUTURO DI IBRAHIMOVIC, BIGLIA E BONAVENTURA, CONTINUA A LEGGERE >>>