Calciomercato Milan – Messias fuori dal progetto: due offerte sul piatto

Nonostante la partenza con la squadra per la tournée negli USA, finita anzitempo per un infortunio contro il Real Madrid, Junior Messias sarebbe sempre stato considerato come uno dei cedibili in casa Milan. L'esterno brasiliano non ha mai pienamente convinto nel corso delle passate stagioni e il Diavolo in quella zona del campo avrebbe deciso di fare il definitivo salto di qualità.