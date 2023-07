Mercato Milan – Trattativa con lo Sheffield Wednesday per un portiere

Il Milan, dopo le numerose entrate, sarebbe in trattativa con lo Sheffield Wednesday per la cessione di un portiere

Il Milan , nel corso di queste prime settimane del calciomercato estivo, si è messo in mostra soprattutto per quanto concerne le entrate, mettendo a segno ben sette colpi a cui se ne potrebbe aggiungere un ottavo, quello di Yunus Musah . Ora, però, sembra essere arrivato il momento anche di cedere e i nomi a margine del progetto di Stefano Pioli sono diversi.

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio il Milan sarebbe in trattativa con lo Sheffield Wednesday per un portiere. Si tratta di Devis Vasquez, arrivato a gennaio 2023 dal Guaranì, che però non ha mai trovato l'esordio nonostante le voci che circolavano sulle sue qualità. Il club inglese lo vorrebbe acquisire in prestito.