Calciomercato Milan – Tutti su Ballo-Touré: lui riflette sul suo futuro

E mentre il Milan cerca, sul mercato, un suo sostituto (contatti con Luca Pellegrini su tutti), l'ex Monaco e Lille, acquistato nell'estate 2021 per 5 milioni di euro ma in campo soltanto in 1.185' in 26 presenze complessive tra Serie A e Champions League in due stagioni, inanella una serie di manifestazioni di interesse senza, per il momento, dar riscontro a nulla.

In un articolo di un paio di giorni fa, il popolare quotidiano francese 'L'Équipe' ha come il Milan abbia ricevuto offerte per Ballo-Touré da Bologna e Sassuolo in Serie A, con i due club pronti ad investire 4 milioni di euro. Sarebbero addirittura 5, bonus compresi, i milioni di euro pronto ad offrire il Werder Brema in Bundesliga.

Infine, più defilate, West Ham e Fulham in Premier League. Le offerte concrete sarebbero state accettate dai rossoneri e il giocatore deve ora fare la sua scelta. Ma, al momento, non ci sarebbe ancora nessun accordo. Tutto ciò è confermato anche da Nicolò Schira che, in un post su 'Twitter', ha aggiornato tutti sulla situazione.

"Fodé Ballo-Touré sta ancora riflettendo sulle tre proposte ricevute per decidere il suo nuovo club - il commento del giornalista sportivo -. Il Milan spera che il terzino sinistro annunci la sua scelta entro il weekend". Mercato Milan, Pioli boccia Singo: il motivo >>>