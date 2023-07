Calciomercato Milan – Pedullà: “Avanza Pellegrini. Su Calafiori …”

In questo calciomercato estivo il Milan vuole prendere un nuovo vice di Theo Hernández: le quotazioni di Luca Pellegrini, secondo Alfredo Pedullà, giornalista sportivo esperto di mercato, sono in forte rialzo. Al contrario, sembrano più 'fredde' le chance di vedere Riccardo Calafiori, ex Roma ed oggi al Basilea, in maglia rossonera in questa stagione. Ecco, intanto, quello che ha scritto Pedullà sul suo sito web a tal proposito.