Calciomercato Milan – Difensore, l’ultima idea di Furlani e Moncada

È passato quasi un mese dall'apertura ufficiale del calciomercato estivo e il Milan ha praticamente rivoluzionato l'organico. Sono partiti, finora, otto giocatori e un altro (Ante Rebić) sta per andarsene; sono arrivati, fin qui, sette giocatori e un altro (Yunus Musah) sta per approdare a Milanello. E non è finita qui: i dirigenti Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, che da questa stagione comandano le operazioni, hanno in serbo altre sorprese.