Calciomercato Milan – Pioli boccia l’acquisto di Singo: il motivo

Calciomercato Milan: Singo si allontana dal Diavolo — Uno scambio con conguaglio a carico del Milan. Singo sarebbe finito in rossonero e l'esterno brasiliano Junior Messias, classe 1991, anch'egli come Singo in scadenza di contratto il 30 giugno 2024, avrebbe fatto il percorso inverso, finendo sotto la Mole alle dipendenze del tecnico croato Ivan Jurić.

Per il Toro, sarebbe stato il coronamento di un inseguimento lungo due anni. I granata avevano già trattato Messias nel 2021 prima che arrivasse il Milan a rilevarlo dal Crotone. I dirigenti rossoneri, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, invece, per 'Tuttosport', erano intrigati dall'idea di ingaggiare Singo.

Giovane, buone potenzialità, grande forza fisica, nonché equiparabile nelle liste UEFA e Serie A ad un calciatore italiano in quanto (in base alle norme) “formatosi” nel Torino entro i 21 anni di età. Torino e Milan avevano anche trovato l'accordo sul conguaglio: Messias (valutato 4 milioni di euro) e 8 milioni di euro in contanti a Cairo per la cessione di Singo, valutato 12 milioni di euro.

Pioli preferisce un vice Theo a sinistra. Ma c'è dell'altro — Pioli, però, avrebbe ripetuto il suo 'no, grazie', ai dirigenti rossoneri, con chiarezza, più volte. Il motivo? Per il quotidiano torinese, è innanzitutto tattico. Il Diavolo gioca a 4 in difesa e Singo è considerato esterno ideale da 3-5-2. Inoltre, a destra, in questo momento, il Milan ha Davide Calabria, Alessandro Florenzi e Pierre Kalulu. Mentre, a sinistra, con l'uscita di Fodé Ballo-Touré, resta il solo Theo Hernández.

A Pioli, pertanto, serve un vice Theo e non un altro, pur ottimo, calciatore che gioca prevalentemente sul versante destro. A quel punto, ha concluso 'Tuttosport', visti i ripetuti 'no' di Pioli, i vertici rossoneri hanno lasciato cadere l'operazione Singo. E anche i granata si sono raffreddati su Messias, sul quale negli ultimi giorni si è inserito il Besiktas. Difensore, ecco l'ultima idea del Milan >>>