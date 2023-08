Calciomercato Milan – Messias ad un passo dal Genoa: ecco le cifre

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Milan e Genoa avrebbero ormai trovato l'accordo definitivo per il trasferimento di Junior Messias

Come riportato da Gianluca Di Marzio , Milan e Genoa avrebbero ormai trovato l'accordo definitivo per il trasferimento di Junior Messias . L'esterno brasiliano lascerà i rossoneri dopo 2 stagioni, 68 presenze, 12 gol, 5 assist e uno Scudetto vinto.

Per quanto riguarda le cifre, invece, la formula dell'operazione sarà un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro, con l'obbligo di riscatto fissato ad altri 1,5 milioni. Infine, prima di trasferirsi in rossoblù, Messias firmerà il rinnovo con il Milan, dato il contratto in scadenza nel 2024.