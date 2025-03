Calciomercato Milan, Martinelli e non solo: tre esterni nel mirino!

Calciomercato Milan , Rafael Leao potrebbe essere uno dei sacrificati da parte della dirigenza rossonera? In caso di mancata qualificazione in Champions League (allo stato attuale molto difficile), il Diavolo potrebbe cambiare tantissimo in estate e non ci sarebbe nessuno di incedibile , compresi i big che hanno deciso il 19esimo Scudetto della storia rossonera. Theo Hernandez, Rafael Leao e Maignan , secondo le ultime di calciomercato, potrebbero partire in caso di offerte adeguate. E se dovesse davvero dire addio al Diavolo? Tre alternative dalla Premier League.

Calciomercato Milan, Martinelli il post Leao? Altre due opzioni nella lista

Secondo quanto riportato da GIVEMESPORT, il Milan potrebbe seguire da vicino tre giocatori della Premier League per la prossima sessione di calciomercato: Gabriel Martinelli e Leandro Trossard dell'Arsenal e Jack Grealish del Manchester City. Il sito parla infatti di un Rafael Leao che potrebbe andare via viste le tante richieste, in quel caso, i rossoneri potrebbero dovere cercare un altro esterno. L'Arsenal sarebbe disposto ad ascoltare le offerte sia per Martinelli che per Trossard. Entrambi potrebbero essere delle alternative interessanti per tutto l'attacco del Milan. Grealish l'altro nome preso in considerato, sui cui ci sarebbe anche il Tottenham e Chelsea. Blues che sarebbe interessati allo stesso Leao. Al momento sono solo indiscrezioni e Leao resta ad oggi saldamente nei piani del Milan. LEGGI ANCHE: Napoli-Milan, quanto incidono le nazionali? L'analisi reparto per reparto>>>