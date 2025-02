Milan, Costacurta: “Theo, Leao e Maignan? Nessuno è indispensabile”

"Non so se se è la fine di tutti, ma sicuramente di qualcuno dei protagonisti dello Scudetto". Così 'Billy' Costacurta, ex difensore rossonero, ha parlato di Bologna-Milan 2-1. L'opinionista ha analizzato la sconfitta rossonera nel post partita a 'Sky Sport': "Io credo che stasera, che non è l'unica, si va a sommare a partite fatte in una certa maniera, con errori. Credo che ci sia l'impegno, ma continuano a parlare di errori".