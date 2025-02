Milan, stagione disastrosa. Per sperare nel futuro servono due mosse

Milan, ko importante anche contro il Bologna. Ennesima sconfitta decisiva per i rossoneri di Sergio Conceicao. La squadra, passata in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Rafael Leao, si è fatto rimontare nella ripresa dal gol di Castro e da quello decisivo di Ndoye. Il Diavolo resta quindi a meno otto dal quarto posto della Juventus con la Champions League che resta un miraggio ormai lontanissimo e ai limiti del possibile. Conceicao non è riuscito a lasciare il proprio graffio su questa squadra anche contro il Bologna. Ecco le pagelle e i voti del portoghese dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola. PROSSIMA SCHEDA