Milan, Costacurta positivo: “Vedo qualcosa di buono. Credo che lotterà…”

"Io vedo dei miglioramenti sotto l’aspetto del gioco". Così 'Billy' Costacurta , ex difensore rossonero, ha parlato di Torino-Milan 2-1 e in particolare del 'suo' Diavolo. Ecco il parere dell'opinionista da Sky Sport: "Poi vedo anche delle cose dietro che confermano che c’è molta confusione. Sono errori individuali che stanno diventando la regola".

Milan, Costacurta: "Vedo dei miglioramenti". Controcorrente sul quarto posto

Poi Costacurta continua, cercando di trovare qualche lato positivo, anche zero la corsa al quarto posto: "Io credo che questa sia una squadra che sta crescendo, quindi penso che lotterà fino alla fine per entrare nelle prime 4. Io vedo qualcosa di buono". Vedremo se i rossoneri riusciranno a rimontare su Lazio e Juventus e conquistare il posto per giocare la prossima Champions League. All'orizzonte due sfide decisive contro il Bologna e i biancocelesti.