Milan, Costacurta: “Theo Hernandez? Mi sarei inca**ato. Maldini…”

"Un anno fa noi italiani sembravamo i padroni d’Europa, ora ci lecchiamo le ferite". Così Alessandro Costacurta , ex difensore rossonero, ha parlato del fallimento europeo del Milan e non solo . L'opinionista continua così su 'La Repubblica': "L’eliminazione di Milan, Atalanta e Juve è stato solo un infortunio collettivo. A tutte e tre sono mancate umiltà e intensità, per citare Sacchi e Capello. Il Milan ha giocato bene per 51 minuti, ma ha pagato un’andata disastrosa, oltre alla follia di Theo Hernandez ".

Milan, Costacurta su Theo Hernandez: "Non si giustifica. E' inaccettabile. Maldini..."

Poi Costacurta parla del rosso a Theo Hernandez: "Mi sarei inca**ato come una bestia. Due pirlate così non si giustificano. O si rimette in riga o deve cambiare aria. Da uno dei migliori terzini al mondo, un atteggiamento simile è inaccettabile. Corre sulla fascia che è stata di Paolo Maldini. Paolo ha il giusto distacco dalle cose e un’intelligenza analitica. Per questo è stato il miglior difensore della storia e un grande manager. Il suo scudetto resta un miracolo. Zlatan (Ibrahimovic) ha carisma ma deve allenarsi nel giudizio. L’ultimo mercato è un buon segnale, ma è in formazione. Così come lo è Leao. Può diventare un campione, ma non lo è". LEGGI ANCHE: Torino-Milan, probabili formazioni: un big in panchina! E Theo Hernandez...>>>