Milan, Costacurta: “Theo Hernández, due ragazzate: dovrebbe essere un leader”

"Un po' capisco come si sente Theo, perché io mi sono sentito il responsabile per la sconfitta in una finale di Coppa Intercontinentale. Ma queste cose sono inaccettabili. Sono ragazzate. È la famosa ragazzata. So come si può sentire adesso Theo, però .... Io mi sentivo male, ma non avevo fatto lo sciocco: avevo sbagliato tecnicamente, ma era un'altra situazione. Sono due ragazzate di un signore che dovrebbe essere il leader di questa squadra. Ora questa cosa se la porta dietro".