Nino Marcelli, centrocampista dello Slovan Bratislava a segno martedì sera contro il Milan in Champions League, presentato da 'Tuttosport' oggi in edicola come uno dei classici 'what if' del calciomercato moderno. Ovvero, prendere gol da un giocatore seguito, trattato ma che, per qualche motivo, non è più arrivato.