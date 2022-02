Calciomercato Milan – Mangiante: “Veretout piace ai rossoneri” | News

Angelo Mangiante, giornalista di 'Sky Sport', ha rilasciato delle dichiarazioni su Jordan Veretout, centrocampista che piace al Milan

E' attualmente in corso la partita tra Roma ed Hellas Verona, gara valida per la 26^ giornata del campionato di Serie A. Giallorossi che sono scesi in campo con un 4-3-1-2, mentre gli ospiti rispondono con l'ormai consolidato 3-4-2-1. Tra le fila della squadra di José Mourinho, non risulta essere titolare Jordan Veretout. Secondo quanto riferisce Angelo Mangiante, giornalista di 'Sky Sport' ed inviato sulla Roma, il centrocampista francese è in uscita dal club capitolino. Secondo il giornalista, l'ex Fiorentina piace molto al Milan, alla ricerca di un nuovo centrocampista che dovrà sostituire, molto probabilmente, il partente Franck Kessié. Milan, trovato il nome giusto per l'attacco: le ultime news di mercato >>>