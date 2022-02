Calciomercato Milan – Attacco, trovato il nome giusto: le ultime news

Nel prossimo calciomercato estivo il Milan ha intenzione di rinforzare il proprio organico in ogni settore del campo. Se, infatti, il club rossonero è tornato negli ultimi due anni competitivo in Italia, lo stesso non si può dire per l'Europa. Per tornare a lottare perlomeno ad armi pari in Champions League servono calciatori che alzino il livello tecnico della squadra di Stefano Pioli. In particolare tra la trequarti e l'attacco. Lì il Diavolo interverrà con efficacia.