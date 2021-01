Calciomercato Milan – Mandzukic: il croato è pronto per i rossoneri? | News

Mandzukic pronto a vestire la casacca rossonera: sarà il vice Ibra?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come un fulmine a ciel sereno: Mario Mandzukic è pronto a diventare un nuovo calciatore del Milan. Come riferito da ‘Sport Mediaset’, nella nottata ci sono stati dei contatti tra la società rossonera e il procuratore Giovanni Branchini che ha dato la disponibilità per un trasferimento immediato.

L’attaccante croato è in cerca di una sistemazione dopo aver risolto il contratto con l’Al Duhail e l’interesse da parte del Milan lo stuzzica parecchio. L’unico ostacolo che potrebbe far rallentare la trattativa è dovuto alla sua condizione fisica: l’ex Juve infatti non gioca una partita ufficiale da marzo.

Chi conosce Mandzukic sa che è un grande professionista ed è sempre pronto a mettersi in gioco. Per alcune caratteristiche ricorda uno che al Milan ha vissuto (e sta vivendo) una situazione del genere: Zlatan Ibrahimovic. Proprio di Ibra, Mario dovrebbe andare a ricoprire il ruolo di vice: troppi impegni ravvicinati, i problemi legati al Covid e i numerosi infortuni in casa rossonera hanno spinto Paolo Maldini e Frederic Massara ad operare anche nel reparto d’attacco.

La condizione fisica e l’età non preoccupa i rossoneri

Come testimoniano i suoi canali social, Mandzukic ha continuato ad allenarsi ogni giorno e non sembra che la sua condizione fisica sia così carente. Certo, calcare il terreno di gioco è un altro discorso ma un professionista del suo livello non si mette paura nell’affrontare questa stimolante sfida. Nemmeno gli anni sulla carta d’identità devono essere considerati un problema e il vice campione del mondo lo sa molto bene: basti pensare al suo ex compagno di squadra Franck Ribery e allo stesso Ibrahimovic per dimostrare che l’età è solo un numero.

Mandzukic, dunque, potrebbe presto diventare una pedina fondamentale per lo scacchiere offensivo del Milan. La lotta per il tricolore è ancora lunga così come gli impegni nelle coppe iniziano a farsi più complicati. Anche mister Stefano Pioli sa che per arrivare in fondo a tutte le competizioni bisogna avere la squadra quasi sempre al completo e la vastità di scelta non può che essere un piacevole problema. Il croato vuole ritornare a giocare, presto potrebbe farlo vestendo la casacca rossonera, in attesa di nuovi sviluppi e con il pensiero di smentire chi non ha creduto più in lui. Anche chi, dalle parti di Vinovo, l'ha lasciato andare via come uno qualsiasi.