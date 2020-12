Calciomercato Milan – Maldini, sfida a Liverpool e Inter. Le ultime | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: caccia al difensore

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il discorso della difesa in casa Milan è simile per certi versi a quello di Zlatan Ibrahimovic per l’attacco. Simon Kjaer sta disputando una stagione strepitosa, ma è chiaro che anche lui avrà bisogno di rifiatare. Nella seconda parte di stagione, con la squadra in corsa su tre fronti, potrebbe essere necessario l’acquisto di un difensore, anche se Gabbia è un giocatore molto apprezzato da Pioli.

Il futuro di Leo Duarte e Mateo Musacchio, però, è incerto (entrambi potrebbero lasciare il club rossonero a gennaio o al massimo in estate), e quindi Maldini e Massara stanno valutando la possibilità di acquistare un difensore centrale. Sulla lista c’è Perr Schuurs, calciatore dell’Ajax. Classe 1999, da molti viene definito il nuovo De Ligt, l’ex capitano degli olandesi poi ceduto alla Juventus.

Schuurs ha un contratto in scadenza nel 2022 con l’Ajax. Il club olandese non vorrebbe venderlo, ma se non dovesse esserci il rinnovo sarà probabilmente costretto a cederlo la prossima estate. Un’opportunità ghiotta dunque per un difensore con potenzialità importanti dal punto di vista tecnico-tattico, che infatti non piace non solo al Milan. C’è anche l’Inter di Antonio Conte, che nelle ultime settimane avrebbe avviato i contatti con l’entourage del giocatore.

La squadra più pericolosa però in questo momento è il Liverpool. Stano alle ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, il club avrebbe offerto ben 27 milioni di euro per acquistare Schuurs. Se la notizia fosse confermata, sarebbe a questo punto difficile per Milan e Inter arrivare al giocatore, visto che questa valutazione è considerata troppo elevata dalle due società. Vedremo cosa succederà, ma Maldini seguirà con molta attenzione l’evolversi della vicenda. Calciomercato Milan, importanti novità sul vice Ibra >>>