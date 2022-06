Maldini e Massara trattano con RedBird, ma i rinnovi li firma Gazidis

Paolo Maldini e Frederic Massara rinnoveranno il loro contratto con il Milan. Ma non c'è bisogno del ritorno di Gerry Cardinale per siglarlo

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan, si è soffermata su Paolo Maldini e Frederic Massara. Come noto, infatti, il loro contratto con il club di Via Aldo Rossi è in scadenza il 30 giugno. E, al momento, non è ancora giunta l'ufficialità per il loro rinnovo, nonostante le ampie rassicurazioni fornite prima dal comunicato stampa di cessione della maggioranza del Milan da Elliott a RedBird e poi dalle parole dello stesso Gerry Cardinale, managing partner del fondo statunitense.

Si pensava che il Milan potesse procedere al rinnovo degli accordi con Maldini e Massara non appena Cardinale fosse tornato in Italia. Secondo la 'rosea', il nuovo azionista di maggioranza del Diavolo tornerà, ma non quest'urgenza, nel nostro Paese. Il tifoso del Milan, dunque, deve preoccuparsi per il futuro dei suoi dirigenti? La risposta è no. Cardinale, infatti, vuole la conferma del management di Elliott, quello che ha portato la squadra di mister Stefano Pioli a vincere il 19° Scudetto.

E poi perché i contratti possono essere firmati anche a distanza, in via digitale, senza necessariamente la presenza fisica dell'imprenditore di origine italiana a Milano. Ma anche e soprattutto perché, ha fatto notare 'La Gazzetta dello Sport', finché non ci sarà il 'closing' vero e proprio, con il passaggio effettivo delle quote di maggioranza del club di Via Aldo Rossi da Elliott a RedBird Capital Partners, operatività e potere di firma resteranno, di fatto, ad Elliott.

Quindi, materialmente, spetterà al CEO rossonero, Ivan Gazidis, firmare il rinnovo di contratto di Maldini e Massara con il Milan. Così come quelli di Geoffrey Moncada (responsabile area scout AC Milan) dei nuovi acquisti sul calciomercato estivo, i vari Divock Origi, Renato Sanches e così via. L'unica condizione imprescindibile, naturalmente, è la condivisione progettuale tra Elliott e RedBird in questa fase di transizione, con Cardinale che dovrà avere la cosiddetta 'ultima parola'.

A conti fatti, Maldini e Massara firmeranno il rinnovo del contratto con Elliott, senza necessariamente che Cardinale sia presente. L'accordo, però, lo stanno trovando con il numero uno di RedBird e non con la famiglia Singer. Il loro sì, ad ogni modo, resta il punto prioritario dell'agenda rossonera, vista l'imminenza della deadline. Clamorosa indiscrezione sul calciomercato del Milan! Le ultime news >>>