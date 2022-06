Calciomercato Milan – Clamorosa indiscrezione sull’esterno d’attacco

Giugno inoltrato, siamo in pieno calciomercato estivo ed il Milan è operativo da tempo per potenziare la squadra che ha vinto lo Scudetto non più tardi di un mese. Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del club di Via Aldo Rossi, rinnoveranno in questi giorni il loro contratto con il Diavolo e, a quel punto, concretizzeranno le tante trattative impostate in questi mesi. Senza dimenticare di aggiungere qualità all'organico.