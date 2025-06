In caso di addio di Mike Maignan al Chelsea, il Milan potrebbe piombare su Vanja Milinkovic-Savic: ecco la richiesta del Torino

Nelle ultime ore si sono fatte sempre più insistenti le voci di un possibile addio di Mike Maignan al Milan, direzione Chelsea, e in tal caso i rossoneri potrebbero puntare su Vanja Milinkovic-Savic. A riferirlo, in coro, sono stati i colleghi Gianluigi Longari di 'Sportitalia' e Giacomo Morandin di 'ToroZone'. Secondo quanto appreso il Diavolo lo avrebbe inserito nella short list in caso di separazione con l'estremo difensore transalpino.