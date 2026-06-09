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Milan, Maignan in uscita in estate? I tre nomi con cui potrebbero sostituirlo i rossoneri

Mike Maignan, portiere AC Milan, potrebbe lasciare i rossoneri nel calciomercato estivo 2026
Calciomercato, Mike Maignan valuta l'addio al Milan dopo i ribaltoni societari. Chelsea in agguato. Per la sostituzione rispunta fuori a distanza di mesi l'idea Noah Atubolu a prezzo di saldo. I dettagli
Daniele Triolo Redattore 

Un clamoroso caso di calciomercato rischia di scuotere le fondamenta del nuovo corso rossonero. Nonostante il rinnovo di contratto faraonico siglato lo scorso 31 gennaio – un accordo da 7 milioni di euro netti a stagione (5 di parte fissa e 2 di bonus) valido fino al 30 giugno 2031 – il futuro di Mike Maignan potrebbe essere lontano dal Milan. Le ultime indiscrezioni descrivono il portiere francese fortemente scontento per i recenti ribaltoni societari, posizionandolo di fatto in cima alla lista dei potenziali partenti.

I motivi della rottura: l'addio di Allegri e Tare

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Dietro il malcontento di "Magic Mike" c'è il totale azzeramento dell'area tecnica voluto dal proprietario Gerry Cardinale a fine stagione. Il portiere transalpino aveva accettato il rinnovo, dopo mesi di stallo, per via del profondo legame professionale instauratosi con l'allenatore Massimiliano Allegri e con il preparatore dei portieri Claudio Filippi. Maignan considerava inoltre l'ex direttore sportivo Igli Tare come il vero garante del progetto sportivo del Milan. Con il loro addio simultaneo, il portiere si sente privato dei suoi punti di riferimento, tanto che il suo agente Jonathan Kebe si è già attivato per sondare il mercato internazionale.

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Se la Juventus appare defilata – i bianconeri sono focalizzati su Emiliano 'Dibu' Martínez dell'Aston Villa con Guglielmo Vicario come prima alternativa – resta caldissima la pista che porta in Premier League. Il Chelsea potrebbe lanciare un clamoroso ritorno di fiamma, riallacciando i contatti per quella base d'intesa da 15 milioni di euro raggiunta un anno fa e poi stoppata dal Milan proprio su diktat di Allegri.

Il dopo-Maignan: le tre opzioni al vaglio del Milan

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Qualora la cessione del francese si concretizzasse, la dirigenza rossonera si troverebbe di fronte a un bivio strategico per la sua successione, diviso tra le indicazioni di Gazzetta.it e le piste internazionali.

Opzione 1 e 2: La linea italiana per le liste UEFA

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Per affrontare al meglio l'Europa League 2026-2027, il Milan deve fare i conti con i rigidi regolamenti UEFA sulla compilazione delle liste continentali, che impongono una quota fissa di calciatori formati nel vivaio nazionale. In quest'ottica si valutano due profili di prima fascia:

  • Marco Carnesecchi: solido guardiano di proprietà dell'Atalanta.

  • Elia Caprile: profilo in forte ascesa nelle file del Cagliari.

    • Opzione 3: Il vecchio pallino Noah Atubolu

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    Attenzione però alla pista estera anticipata in esclusiva nei giorni scorsi: il Milan è pronto a tornare con decisione sul tedesco Noah Atubolu, titolare della Germania Under 21. L'operazione poggia su tre pilastri strategici precisi:

  • La situazione a Friburgo: il club tedesco ha appena acquistato Mio Backhaus dal Werder Brema per affidargli la maglia da titolare, liberando di fatto Atubolu.

  • L'opportunità contrattuale: il contratto del portiere scadrà il 30 giugno 2027; l'imminente scadenza permetterebbe al Milan di acquistarlo per una cifra assolutamente sostenibile, stimata tra i 15 e i 20 milioni di euro.

  • L'incastro geopolitico: noto per le sue straordinarie doti da para-rigori, il tedesco rappresenterebbe l'innesto perfetto nello scacchiere tattico del nuovo Milan, dove si attende a giorni l'insediamento di Ralf Rangnick come DT e di Oliver Glasner in panchina.

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