Saelemaekers cuore rossonero: “Orgoglioso di far parte del Milan. Per sempre grato a Pioli e Maldini”
Se la Juventus appare defilata – i bianconeri sono focalizzati su Emiliano 'Dibu' Martínez dell'Aston Villa con Guglielmo Vicario come prima alternativa – resta caldissima la pista che porta in Premier League. Il Chelsea potrebbe lanciare un clamoroso ritorno di fiamma, riallacciando i contatti per quella base d'intesa da 15 milioni di euro raggiunta un anno fa e poi stoppata dal Milan proprio su diktat di Allegri.
Il dopo-Maignan: le tre opzioni al vaglio del Milan—
Qualora la cessione del francese si concretizzasse, la dirigenza rossonera si troverebbe di fronte a un bivio strategico per la sua successione, diviso tra le indicazioni di Gazzetta.it e le piste internazionali.
Opzione 1 e 2: La linea italiana per le liste UEFA—
Per affrontare al meglio l'Europa League 2026-2027, il Milan deve fare i conti con i rigidi regolamenti UEFA sulla compilazione delle liste continentali, che impongono una quota fissa di calciatori formati nel vivaio nazionale. In quest'ottica si valutano due profili di prima fascia:
Opzione 3: Il vecchio pallino Noah Atubolu—
Attenzione però alla pista estera anticipata in esclusiva nei giorni scorsi: il Milan è pronto a tornare con decisione sul tedesco Noah Atubolu, titolare della Germania Under 21. L'operazione poggia su tre pilastri strategici precisi:
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