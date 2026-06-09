Un clamoroso caso di calciomercato rischia di scuotere le fondamenta del nuovo corso rossonero. Nonostante il rinnovo di contratto faraonico siglato lo scorso 31 gennaio – un accordo da 7 milioni di euro netti a stagione (5 di parte fissa e 2 di bonus) valido fino al 30 giugno 2031 – il futuro di Mike Maignan potrebbe essere lontano dal Milan . Le ultime indiscrezioni descrivono il portiere francese fortemente scontento per i recenti ribaltoni societari, posizionandolo di fatto in cima alla lista dei potenziali partenti.

I motivi della rottura: l'addio di Allegri e Tare

Dietro il malcontento di "Magic Mike" c'è il totale azzeramento dell'area tecnica voluto dal proprietario Gerry Cardinale a fine stagione. Il portiere transalpino aveva accettato il rinnovo, dopo mesi di stallo, per via del profondo legame professionale instauratosi con l'allenatore Massimiliano Allegri e con il preparatore dei portieri Claudio Filippi. Maignan considerava inoltre l'ex direttore sportivo Igli Tare come il vero garante del progetto sportivo del Milan. Con il loro addio simultaneo, il portiere si sente privato dei suoi punti di riferimento, tanto che il suo agente Jonathan Kebe si è già attivato per sondare il mercato internazionale.