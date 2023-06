Calciomercato Milan – Si chiude per Loftus-Cheek: costi e dettagli

L'affare dovrebbe chiudersi sulla base di 15 milioni di euro. Già seguito da Paolo Maldini e Frederic Massara , Loftus-Cheek gode del totale gradimento dell'allenatore Stefano Pioli , che può utilizzarlo in più ruoli del centrocampo. Il prodotto dell'Academy del Chelsea, da tempo, stava spingendo per questa nuova avventura.

Stipendio con Decreto Crescita: occupa un posto da extracomunitario

Loftus-Cheek, che in carriera ha vestito anche le maglie di Fulham e Crystal Palace, si appresta, così, a sostituire numericamente Sandro Tonali - in procinto di essere ceduto al Newcastle - nel centrocampo rossonero. Per il suo stipendio, il club di Via Aldo Rossi usufruirà dei benefici del Decreto Crescita.