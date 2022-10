Calciomercato Milan – Apprezzamenti su Loftus-Cheek del Chelsea | News

Avversari in campo, ma non fuori. Chelsea e Milan, negli ultimi anni, hanno dato vita a diverse trattative di mercato. Tomori e Bakayoko sono solo gli ultimi affari recenti tra i due club, anche se in passato diversi calciatori sono passati da una squadra all'altra. In futuro potrebbero essercene altri, come ad esempio Ruben Loftus-Cheek.