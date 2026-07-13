Il mercato del Milan entra nel vivo anche per quanto riguarda il fronte uscite. Nelle ultime ore, infatti, i riflettori si sono accesi su Warren Bondo, centrocampista rossonero finito al centro di diverse indiscrezioni di mercato, sia in Italia che all'estero.

Milan, Bondo verso la Germania?

Come riferito dal giornalista sportivo, loha effettuato un sondaggio esplorativo per sondare il terreno e capire la fattibilità dell'operazione. Il club tedesco però, non sembrerebbe essere l'unico che si è mosso per il giovane: sul centrocampista francese c'è anche l'interesse dell'udinese, pronta a battagliare per trattenerlo in Italia.

La dirigenza di via Aldo Rossi non ha intenzione di svendere il calciatore, e ha già tracciato una linea chiara per tutte le viarie precedenti. Per lasciar partire il francese, il diavolo chiede una cifra che si avvicina ai 10 milioni di euro.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se lo Stoccarda o l'Udinese decideranno di assecondare le richieste del club rossonero, assicurandosi il talento Francese