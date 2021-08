Calciomercato Milan – Lo Spezia sonda il terreno per Krunic: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Rade Krunic, non una prima scelta per il centrocampo rossonero, è richiesto dal club ligure

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, pensa anche alle uscite. Una di queste potrebbe essere Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco, classe 1993, non è una prima scelta nel centrocampo rossonero anche se il tecnico Stefano Pioli lo utilizza spesso a gara in corso. In caso di una buona offerta, dunque, potrebbe partire. 'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come lo Spezia stia sondando il terreno per l'ex Empoli.

Inizialmente, lo Spezia aveva chiesto al Milan di riavere Tommaso Pobega, autore di una bella stagione in Liguria l'anno passato con Vincenzo Italiano. Il Diavolo, però, in questa occasione ha risposto picche, poiché sta valutando il centrocampista cresciuto nel vivaio in queste amichevoli estive e sembrerebbe intenzionato a tenerlo in organico per il prosieguo dell'annata 2021-2022. Discorso diverso, invece, per Krunic, che può lasciare il Milan in questo calciomercato estivo qualora lo Spezia presentasse una proposta concreta.

Da 'Casa Milan', infatti, sono stati chiari: Krunic può andare via, a patto, però, che si monetizzi dalla sua cessione. Altrimenti, difficilmente il bosniaco lascerà i rossoneri. Krunic è arrivato a Milano nell'estate 2019, pagato 8 milioni di euro all'Empoli: al 30 giugno scorso, nel bilancio rossonero, il valore del suo cartellino era di 4,8 milioni di euro. Quindi, per deduzione logica, il giocatore potrebbe partire per un'offerta di almeno 5 milioni di euro, a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Milan, qui le ultime news sul rinnovo del contratto di Kessié >>>