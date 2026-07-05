Il Milan pianifica una faraonica campagna acquisti, ma la vera parola d'ordine di questa sessione estiva è "sfoltire". Per finanziare i colpi in entrata richiesti dal nuovo tecnico Rúben Amorim – inaugurati dal super acquisto di Gonçalo Ramos per 74 milioni di euro e dall'imminente chiusura per Mario Gila a 25 milioni – la dirigenza di Via Aldo Rossi deve necessariamente sfoltire una rosa extra-large. L'obiettivo è cancellare l'indecoroso quinto posto della passata stagione, che è costato la qualificazione in Champions League, azzerando i rami secchi del vecchio progetto tecnico.

I sei big in uscita dalla Prima Squadra

Il piano di epurazione della dirigenza rossonera colpirà elementi di spicco che hanno fatto parte stabilmente dell'organico nell'ultima annata. Sul fronte difensivo, oltre al giovanedestinato a un prestito formativo, si consumerà l'addio doloroso ma remunerativo di, per cui si valuta esclusivamente una cessione a titolo definitivo.

Le manovre di alleggerimento toccheranno pesantemente anche gli altri reparti. A centrocampo sono pronti a salutare Milanello sia Youssouf Fofana sia Ruben Loftus-Cheek. Destino segnato anche per la corsia esterna e per l'attacco: il laterale Pervis Estupiñán e il centravanti Santiago Giménez non rientrano nei piani tattici del 3-4-2-1 di Amorim e sono ufficialmente sul mercato.

La lista dei partenti: i rientri dai prestiti

La scure delle cessioni si abbatte con decisione anche su quei calciatori che hanno fatto rientro alla base dopo l'ultima stagione trascorsa in prestito lontano da Milano. Per nessuno di loro è prevista la permanenza a Milanello, e la dirigenza è già al lavoro per trovare nuove sistemazioni.

I profili pronti a fare nuovamente le valigie sono il difensore Filippo Terracciano, i centrocampisti Ismaël Bennacer, Warren Bondo e Yunus Musah, e l'esterno d'attacco nigeriano Samuel Chukwueze. Cinque pedine che il Milan cercherà di monetizzare il più possibile per alimentare il tesoretto da reinvestire sul mercato delle entrate.

Sotto esame a Milanello: Amorim valuta la linea verde

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Discorso diametralmente opposto, invece, per i tantissimi giovani talenti di proprietà rossonera. Rúben Amorim ha espresso la volontà di non prendere decisioni affrettate e di volerli valutare attentamente dal vivo durante il ritiro estivo che scatterà a metà luglio.Il tecnico portoghese analizzerà le risposte sul campo dei centrocampisti, e degli attaccanti. Per loro l'obiettivo è dimostrare di essere già pronti per recitare un ruolo nella Prima Squadra; in caso contrario, la società opterà per un prestito annuale in contesti capaci di garantire loro continuità d'impiego per farsi le ossa.