Il Diavolo taglia la rosa extra-large: da Fikayo Tomori a Samuel Chukwueze, tutti i nomi in uscita. Francesco Camarda e i giovani si giocano il posto in ritiro
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Il Milan pianifica una faraonica campagna acquisti, ma la vera parola d'ordine di questa sessione estiva è "sfoltire". Per finanziare i colpi in entrata richiesti dal nuovo tecnico Rúben Amorim – inaugurati dal super acquisto di Gonçalo Ramos per 74 milioni di euro e dall'imminente chiusura per Mario Gila a 25 milioni – la dirigenza di Via Aldo Rossi deve necessariamente sfoltire una rosa extra-large. L'obiettivo è cancellare l'indecoroso quinto posto della passata stagione, che è costato la qualificazione in Champions League, azzerando i rami secchi del vecchio progetto tecnico.
I sei big in uscita dalla Prima SquadraIl piano di epurazione della dirigenza rossonera colpirà elementi di spicco che hanno fatto parte stabilmente dell'organico nell'ultima annata. Sul fronte difensivo, oltre al giovane David Odogu destinato a un prestito formativo, si consumerà l'addio doloroso ma remunerativo di Fikayo Tomori, per cui si valuta esclusivamente una cessione a titolo definitivo.
Le manovre di alleggerimento toccheranno pesantemente anche gli altri reparti. A centrocampo sono pronti a salutare Milanello sia Youssouf Fofana sia Ruben Loftus-Cheek. Destino segnato anche per la corsia esterna e per l'attacco: il laterale Pervis Estupiñán e il centravanti Santiago Giménez non rientrano nei piani tattici del 3-4-2-1 di Amorim e sono ufficialmente sul mercato.
La lista dei partenti: i rientri dai prestitiLa scure delle cessioni si abbatte con decisione anche su quei calciatori che hanno fatto rientro alla base dopo l'ultima stagione trascorsa in prestito lontano da Milano. Per nessuno di loro è prevista la permanenza a Milanello, e la dirigenza è già al lavoro per trovare nuove sistemazioni.
I profili pronti a fare nuovamente le valigie sono il difensore Filippo Terracciano, i centrocampisti Ismaël Bennacer, Warren Bondo e Yunus Musah, e l'esterno d'attacco nigeriano Samuel Chukwueze. Cinque pedine che il Milan cercherà di monetizzare il più possibile per alimentare il tesoretto da reinvestire sul mercato delle entrate.
Sotto esame a Milanello: Amorim valuta la linea verdeDiscorso diametralmente opposto, invece, per i tantissimi giovani talenti di proprietà rossonera. Rúben Amorim ha espresso la volontà di non prendere decisioni affrettate e di volerli valutare attentamente dal vivo durante il ritiro estivo che scatterà a metà luglio.
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